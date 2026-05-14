Dal Veneto alla Sicilia il premio Donna Bcc celebra ad Agrigento il talento femminile | ecco a chi è andato

Ad Agrigento, nel teatro Pirandello, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Donna Bcc 2025, un evento che si tiene annualmente e che premia le donne che si sono distinte in vari settori. La manifestazione è promossa da due banche cooperative, una del Veneto e una del Nord Est, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo femminile nello sviluppo locale. La premiazione ha coinvolto rappresentanti e ospiti provenienti da diverse regioni del Paese.

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