Dal Veneto alla Sicilia il premio Donna Bcc celebra ad Agrigento il talento femminile | ecco a chi è andato
Ad Agrigento, nel teatro Pirandello, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Donna Bcc 2025, un evento che si tiene annualmente e che premia le donne che si sono distinte in vari settori. La manifestazione è promossa da due banche cooperative, una del Veneto e una del Nord Est, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo femminile nello sviluppo locale. La premiazione ha coinvolto rappresentanti e ospiti provenienti da diverse regioni del Paese.
Il teatro Pirandello ha ospitato la cerimonia conclusiva del Premio Donna Bcc 2025, l’iniziativa promossa da Banca delle Terre Venete e Banca San Francesco Credito Cooperativo per valorizzare il contributo femminile nello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori. La manifestazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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