Cartier Women’s Initiative celebra 20 anni di sostegno all' imprenditoria femminile e apre le candidature per il 2027

La Cartier Women’s Initiative ha annunciato l’apertura delle candidature per il 2027, segnando il suo ventesimo anniversario di attività dedicate all’imprenditoria femminile. Dal 2006, il programma, finanziato dalla maison, sostiene e sviluppa idee imprenditoriali guidate da donne. La selezione si rivolge a progetti provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di offrire supporto finanziario e formativo alle imprenditrici. La scadenza per presentare le candidature è fissata per il prossimo anno.

È da queste premesse che nel 2006 ha preso vita questo programma, interamente finanziato da Cartier, volto a offrire riconoscimento e sostegno a promettenti imprenditrici - una comunità che, ancora oggi, è tra le meno finanziate nel panorama imprenditoriale globale - provenienti da qualunque Paese e afferenti a qualunque settore che mirino a produrre un impatto sociale eo ambientale significativo e sostenibile. Un progetto che vive da ben vent'anni, e che ha permesso a tante donne di veder realizzate le proprie iniziative, generando così un reale cambiamento socio-economico per un modo più equo, più pacifico, più attento all’impatto ambientale.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cartier Women’s Initiative celebra 20 anni di sostegno all'imprenditoria femminile e apre le candidature per il 2027 Cartier Women’s Initiative, al via il bando 2027 per le imprenditriciA volte quello che serve è solo un piccolo incoraggiamento, a volte un vero e proprio aiuto per andare avanti. Leggi anche: Eleganza impeccabile, parole affilate e una lezione che va ben oltre il glamour per il Cartier Women's Initiative