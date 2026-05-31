Imparare a curare lo spazio pubblico è un grande esercizio per costruire comunità Fai premia 12 progetti di rigenerazione urbana realizzati da scuole

Dodici progetti di rigenerazione urbana realizzati da scuole sono stati premiati. Tra le iniziative, un’aula trasformata in laboratorio di cittadinanza, un cortile scolastico riaperto al quartiere e una cancellata di parco ridipinta dagli studenti. Le attività coinvolgono studenti e comunità locali, con interventi che riqualificano spazi pubblici e scolastici. I progetti puntano a promuovere la cura dello spazio pubblico attraverso azioni di partecipazione attiva.

Un’aula trasformata in laboratorio di cittadinanza attiva, un cortile scolastico restituito al quartiere, una cancellata di parco ridipinta dagli studenti. Sono alcuni dei risultati del concorso nazionale ‘Decoro Urbano. Diamo tutti una mano’, organizzato dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano per l’anno scolastico 202526. Ieri presso l’Itt e Liceo Linguistico A. Gentileschi di Milano sono state premiate le 12 classi vincitrici, selezionate tra 600 progetti arrivati da oltre 1500 classi di tutta Italia. A consegnare i riconoscimenti la direttrice culturale del Fai Daniela Bruno. “La missione del Fai è innanzitutto educativa, perciò il programma per la Scuola del FAI è un pilastro della nostra attività, accanto alla cura dei Beni”, ha dichiarato Bruno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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