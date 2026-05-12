Il Comune di Torre Annunziata ha ricevuto fondi pubblici per due progetti di rigenerazione urbana. Uno di questi riguarda la realizzazione di un’area verde e sportiva attrezzata in via Solferino. Questi interventi sono stati approvati e finanziati, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e promuovere attività sportive e ricreative nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Finanziato anche il progetto per un’area verde e sportiva attrezzata in via Solferino. Il Comune di Torre Annunziata ha ottenuto il finanziamento per due progetti di rigenerazione urbana. Le due proposte, una per via Commercio nel cuore del centro antico e l’altra per va Solferino a Rovigliano, sono state approvate nell’ambito della misura promossa dal Ministero dell’Ambiente per il contrasto al consumo di suolo. Il progetto in via Commercio, presentato in collaborazione con Agrorinasce, prevede l’abbattimento del rudere all’interno di un’area confiscata alla camorra, e la realizzazione di giardini e stalli per la sosta di auto. Il nuovo spazio verde, nel cuore del quartiere murattiano, confina con l’asilo nido in via Gioacchino Murat i cui lavori sono in via di realizzazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, finanziati due progetti di rigenerazione urbana

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