Progetti di rigenerazione urbana Ex Opera Pia Contessa Nella Altro finanziamento regionale

Nuove risorse regionali sono state destinate ai progetti di rigenerazione urbana dell’ex Opera Pia Contessa Nella. Si tratta di un finanziamento aggiuntivo volto a favorire la riqualificazione dell’area, che coinvolge interventi di miglioramento e valorizzazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è riqualificare l’ex struttura e rendere più vivibile e funzionale la zona per i cittadini.

Nuove risorse in arrivo per la riqualificazione dell’area dell’ex Opera Pia Contessa Nella. La Regione Toscana ha infatti approvato un finanziamento di 700mila euro destinato al Comune di Roccastrada per proseguire l’intervento di rigenerazione urbana del complesso, con particolare attenzione al recupero degli spazi esterni che saranno destinati a nuovi servizi per la comunità. La decisione è stata formalizzata con una delibera della giunta regionale che definisce lo schema di accordo tra la Regione e il Comune. L’intesa sarà sottoscritta nelle prossime settimane e prevede l’erogazione delle risorse in due tranche: 280mila euro nel 2026 e 420mila euro nel 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetti di rigenerazione urbana. Ex Opera Pia Contessa Nella. Altro finanziamento regionale Articoli correlati Nuova vita per l’ex Opera Pia. La Regione approva finanziamento di 700mila euroROCCASTRADA Una nuova vita per l’ex Opera Pia Contessa nel Comune di Roccastrada. Toscana diffusa, finanziati altri 13 progetti di rigenerazione urbanaFirenze, 10 febbraio 2026 – Aumentano i progetti di rigenerazione urbana finanziati nei comuni della 'Toscana Diffusa': grazie a un incremento di 5,8... Tutto quello che riguarda Progetti di rigenerazione urbana Ex... Temi più discussi: Rigenerazione urbana: definizione, vantaggi e applicazioni; Cefalù: la Giunta approva due importanti progetti riguardanti viabilità e riqualificazione urbana. Previsti lavori per quasi tre milioni – Comune di Cefalù; Progetti di rigenerazione partecipata a base culturale entro il 29 aprile alle ore 15; Rigenerazione urbana, l’architettura torna al centro dei progetti. Rigenerazione urbana e Città metropolitane: presentati a Bologna i risultati del progetto PRIN Metropolitan Cities under PNRRSi è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Malvezzi la presentazione finale del progetto di ricerca Metropolitan Cities under PNRR. L’iniziativa, un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2022 ... sassuolo2000.it Rigenerazione urbana, turismo lento, cittadinanza attiva: una quattro giorni friulanaA Tarvisio quattro giornate di incontri sulla rigenerazione urbana e il turismo lento nei territori di confine ... vita.it #ServizioCivileUniversale, a #FiessoUmbertiano sono stati attivati due progetti della durata di 12 mesi, per un totale di 3 posizioni - facebook.com facebook C’è tempo fino al 24/3 per commentare 18 progetti di #norma ora in #InchiestaPubblicaPreliminare Scopri di più tinyurl.com/ye4z3e66 @unioncamere @IfUnioncamere @ecocamere @Ecosist_CamCom @SiCameraSocial @PID_CamCom @infocamere @Ca x.com