Alcuni medici del reparto di malattie infettive rilasciavano certificati medici che permettevano a immigrati clandestini di evitare l’espulsione. Dopo aver ottenuto i documenti, alcuni di loro sono stati coinvolti in attività criminali come furti, spaccio di droga e minacce. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’arresto di alcune persone. Le autorità stanno verificando i casi e le eventuali responsabilità dei medici coinvolti.

La vicenda dei così detti «certificati anti-rimpatrio», che alcuni medici del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Ravenna avrebbero emesso per evitare che decine di migranti clandestini finissero, come la legge aveva stabilito, trattenuti in uno dei Cpr italiani in attesa di essere espulsi, hanno dato vita ad un acceso dibattito pubblico e politico. Nonché ad un processo tutt’ora in corso, ancora senza alcuna sentenza di condanna definitiva ma con diverse misure cautelari di sospensione dalla professione già eseguite per otto professionisti. Oltre a ciò, però, la dinamica che si è innescata - per raggiungere un fine che secondo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Immigrati clandestini, il medico li "libera" e loro deliquono: furti, spaccio, minacce

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Immigrazione e sicurezza sono legate tra loro | Rachele Scarpa a Nessuno escluso

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