Noodles istantanei nuova mania il medico nutrizionista | Non li boccio anzi

Negli ultimi tempi, i noodles istantanei sono diventati sempre più popolari tra chi cerca un pasto veloce e gustoso. Un medico nutrizionista ha dichiarato che non sono da bocciare, anzi, e che possono essere inseriti in una dieta equilibrata se consumati con moderazione. Recentemente, una foto ha mostrato una ciotola fumante con un tuorlo d'uovo marinato e un brodo rosso piccante, evidenziando l’aspetto appetitoso di questa pietanza.

(Adnkronos) – Una ciotola fumante di 'instant noodles', ripresa dall'alto, dove il giallo vivace di un tuorlo d'uovo marinato si staglia contro il rosso piccante di un brodo arricchito a mano. "Quello che una volta era il pasto della sopravvivenza per studenti fuori sede e lavoratori dell'ultimo turno, oggi è diventato il centro di gravità permanente della 'Gen Z'. Non è solo una questione di fame o di risparmio, ma è elemento centrale di un'estetica che ha saputo trasformare un prodotto industriale in una specie di 'tela bianca' per l'espressione individuale. Il successo di questi spaghetti orientali nasce sotto la spinta della cultura pop asiatica, dai frame dei film coreani ai video virali che celebrano il piacere quasi ipnotico della preparazione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Una ricerca condotta in Corea del Sud nel 2014 ha rivelato una stretta correlazione tra il consumo frequente di noodles istantanei e lo sviluppo della sindrome metabolica. Gli studiosi hanno analizzato le abitudini alimentari della popolazione asiatica. Assume - facebook.com facebook

Noodles istantanei, il mondo degli spaghetti asiatici ha conquistato la Gen Z. Confezioni 'carine' e collezionabili, cibo facile da preparare e versatile, sono un mercato in espansione #ANSA x.com