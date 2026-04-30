La Germania ha avviato il processo di rimpatrio di 25 pregiudicati clandestini in Afghanistan. Dopo aver già rimpatriato 81 persone a metà luglio, ieri altri 25 sono stati trasferiti in aereo dal carcere di Lipsia, partendo nel corso della notte. Questo intervento segue la diminuzione delle richieste di asilo nel paese, rendendo più fattibile il rimpatrio di soggetti con precedenti penali.

La Germania ha ricominciato a rimpatriare criminali in Afghanistan. Dopo gli 81 pregiudicati rimandati a Kabul a metà luglio, ieri ne sono stati spediti altri 25 in aereo direttamente dal carcere, con un volo partito da Lipsia nel cuore della notte. Allo stesso tempo, Berlino continua a trattare con la Siria per svuotare le proprie prigioni dagli immigrati che si sono macchiati di reati, in gran parte violenze e crimini sessuali. Un qualche risultato già si vede come percezione da parte di chi vuole andare nella Repubblica guidata dal cancelliere Friedrich Merz: da fine marzo la Germania non è più la prima destinazione d’asilo d’Europa, grazie al netto calo delle richieste da Ucraina e Siria.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Germania rimpatria 25 pregiudicati clandestini. Da loro la remigrazione è fattibile (e le richieste d’asilo sono crollate)

Germania: crolla il mercato immobiliare. Fine immigrazione illegale, legale e di massa. Deportazione

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