Un medico ha rilasciato certificati medici che consentivano a immigrati clandestini di evitare l’espulsione. Dopo aver ottenuto i documenti, alcuni di loro sono stati coinvolti in furti, spaccio di droga e minacce. La vicenda riguarda l’uso di certificati rilasciati da alcuni medici del reparto di malattie, che hanno permesso a persone irregolari di rimanere nel paese e di commettere reati.

La vicenda dei così detti «certificati anti-rimpatrio», che alcuni medici del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Ravenna avrebbero emesso per evitare che decine di migranti clandestini finissero, come la legge aveva stabilito, trattenuti in uno dei Cpr italiani in attesa di essere espulsi, hanno dato vita ad un acceso dibattito pubblico e politico. Nonché ad un processo tutt’ora in corso, ancora senza alcuna sentenza di condanna definitiva ma con diverse misure cautelari di sospensione dalla professione già eseguite per otto professionisti. Oltre a ciò, però, la dinamica che si è innescata - per raggiungere un fine che secondo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Immigrati clandestini, il medico li "libera" e loro delinquono: furti, spaccio, minacce

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