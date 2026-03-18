Toghe pro-migranti e anti Cpr in Albania le sentenze le scontiamo noi | 3 clandestini su 10 graziati tornano e delinquono I casi
Le decisioni delle toghe italiane riguardo ai migranti rimandati nei centri in Albania sono al centro di un’attenzione crescente. Secondo quanto riportato, circa tre clandestini su dieci, dopo essere stati graziati o rimandati, sono tornati a delinquere. I casi concreti documentati dalla cronaca dimostrano che alcuni di questi migranti hanno ripreso attività illecite una volta tornati sul territorio italiano.
I dati sui migranti che le toghe hanno rimandato in Italia dai centri in Albania, e che sono tornati a delinquere, li riporta – snocciolati con tanto di evidenze e conseguenze della cronaca – Il Tempo in edicola oggi. Ebbene, in grande sintesi, dall’analisi in oggetto potremmo sin da ora desumere che quanto affermato, dalla premier Meloni in giù, da ministri e parlamentari del governo nelle ultime settimane, non solo è drammaticamente riscontrato dai fatti. Ma che il cortocircuito tra politiche dell’esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e lotta all’immigrazione clandestina, e le decisioni di una parte della magistratura, non solo genera un sistema di porte girevoli che inficia la sicurezza; ma suona anche come una beffa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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