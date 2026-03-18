Le decisioni delle toghe italiane riguardo ai migranti rimandati nei centri in Albania sono al centro di un’attenzione crescente. Secondo quanto riportato, circa tre clandestini su dieci, dopo essere stati graziati o rimandati, sono tornati a delinquere. I casi concreti documentati dalla cronaca dimostrano che alcuni di questi migranti hanno ripreso attività illecite una volta tornati sul territorio italiano.

I dati sui migranti che le toghe hanno rimandato in Italia dai centri in Albania, e che sono tornati a delinquere, li riporta – snocciolati con tanto di evidenze e conseguenze della cronaca – Il Tempo in edicola oggi. Ebbene, in grande sintesi, dall’analisi in oggetto potremmo sin da ora desumere che quanto affermato, dalla premier Meloni in giù, da ministri e parlamentari del governo nelle ultime settimane, non solo è drammaticamente riscontrato dai fatti. Ma che il cortocircuito tra politiche dell’esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e lotta all’immigrazione clandestina, e le decisioni di una parte della magistratura, non solo genera un sistema di porte girevoli che inficia la sicurezza; ma suona anche come una beffa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Toghe pro-migranti e anti Cpr in Albania, le sentenze le scontiamo noi: 3 clandestini su 10 graziati, tornano e delinquono. I casi

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