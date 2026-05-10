Famiglia scomparsa da Piacenza ancora senza esito le ricerche L’appello | Fatevi vivi

Da Piacenza arrivano aggiornamenti sulle ricerche di una famiglia scomparsa. Sonia Bottacchiari, di 49 anni, insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni e ai quattro cani, è partita il 20 aprile da Castell'Arquato per un soggiorno in Friuli. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora non ci sono esiti positivi. La famiglia non ha più contatti con parenti o amici da diversi giorni.

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(Adnkronos) – Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, i due figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani di famiglia, scomparsi dopo essere partiti il 20 aprile scorso da Castell'Arquato, nel Piacentino, per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Friuli. Ma anche oggi nessun esito, nessuna notizia della famiglia.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Famiglia scomparsa durante una crociera nel 1997: 27 anni dopo, un sopravvissuto racconta la verità Notizie correlate Famiglia scomparsa nel Friuli, ricerche senza esito: l’ultimo contatto il 20 aprileProseguono senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari , 49 anni, e dei suoi due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14, scomparsi dopo... Travolto da una valanga a Madesimo. Ancora senza esito le ricercheOgni giorno familiari e amici di Mirko Budri tengono lo sguardo rivolto verso la montagna. Argomenti più discussi: Famiglia scomparsa da Piacenza, vasta ricerca nella zona di Tarcento con droni ed elicottero; Famiglia scomparsa da Piacenza, il padre: Si sono allontanati volontariamente; Ritrovata in Fvg l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza; Famiglia scomparsa da Piacenza, continuano le ricerche sul confine sloveno.