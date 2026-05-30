Durante la cerimonia della prima comunione della figlia, Ilary Blasi ha pubblicato alcune foto sui social. Tra i dettagli più commentati ci sono le scarpe indossate dalla presentatrice, considerate poco eleganti da alcuni osservatori. La giornata è stata dedicata alla famiglia e alla festa religiosa, con i partecipanti vestiti in modo formale e tradizionale. La Blasi ha condiviso momenti intimi dell’evento, senza ulteriori commenti.

Giornata speciale per Ilary Blasi, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti della prima comunione della figlia Isabel. Nelle stories pubblicate dalla conduttrice si vede la festeggiata con il tradizionale abito bianco, sorridente accanto alla famiglia nel giorno dedicato a uno dei sacramenti più importanti della sua crescita. In una delle foto di gruppo compaiono anche gli altri figli di Ilary, Chanel e Christian Totti, oltre al compagno della presentatrice, Bastian Muller, ormai presenza fissa accanto a lei nelle occasioni più importanti. Assente invece Francesco Totti, che in questi giorni si trova alle Maldive insieme alla compagna Noemi Bocchi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ilary Blasi alla comunione della figlia Isabel, ma tutti notano le scarpe: “Non si possono vedere”

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Si parla di: Ilary Blasi mostra le foto della comunione di Isabel Totti: al suo fianco c’è Bastian.

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