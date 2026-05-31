Il Milan cerca un nuovo allenatore dopo i rifiuti di Xavi e Iraola. La società sta valutando la candidatura di Slot, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La scelta si inserisce in un periodo di incertezza manageriale, con le trattative in corso e nessun accordo firmato. La squadra si prepara alle prossime partite senza una guida certa, mentre si attende un esito sulla nomina del nuovo tecnico.

Il Milan si trova bloccato in un limbo manageriale senza precedenti proprio nei giorni cruciali dedicati alla pianificazione del proprio futuro. Dopo il clamoroso azzeramento dei quadri dirigenziali avvenuto all’indomani della sfida contro il Cagliari, che ha portato al licenziamento in blocco di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, la società milanista si ritrova oggi priva delle sue figure apicali. Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Maurizio Calvelli stanno gestendo in prima persona una transizione complessa, resa ancora più difficile dai primi secchi rifiuti incassati sul mercato dei tecnici, che lasciano la squadra senza una guida a poche settimane dall’inizio ufficiale della nuova stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il vuoto di potere in casa Milan: dopo i rifiuti di Xavi e Iraola, spunta la carta Slot

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