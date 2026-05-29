Xavi, ex giocatore e tecnico del Barcellona, ha comunicato di non essere interessato a un possibile trasferimento al Milan. La sua posizione è stata resa nota dopo che anche Iraola aveva rifiutato un'offerta simile. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa decisione. La scelta di Xavi riguarda il suo futuro professionale e non ci sono state dichiarazioni pubbliche che approfondiscano i motivi del rifiuto.

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© Calcionews24.com - Dopo Iraola anche Xavi dice no al Milan: svelata la posizione del tecnico ex Barcellona

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Milan Flash - Iraola dice no e allora chi arriva

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