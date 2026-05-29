“No, grazie”. E il Milan continua a cercare il nuovo allenatore, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri che si è rapidamente accasato al Napoli. Prima il rifiuto di Andoni Iraola, tecnico in uscita dal Bournemouth, in attesa di segnali dal Liverpool, corteggiatissimo da Crystal Palace e Bayer Leverkusen. Ora, anche Xavi ha scelto di declinare l’offerta dei rossoneri. L’ex calciatore del Barcellona che in panchina ha guidato i blaugrana fino al 2024, dopo un’esperienza con l’Al-Sadd, preferisce aspettare un altro treno. Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli (che potrebbe prendere il posto dell’ex ad Giorgio Furlani, quanto meno a tempo) continuano la ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milan, dopo Iraola anche Xavi rifiuta la panchina rossonera

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Dopo Iraola anche Xavi rifiuta il Milan x.com

[PBP] A questa sera, Iraola non ha ancora rifiutato definitivamente il Milan. Xavi è un nome che terrei, almeno in termini di stile. Terrei anche il nome Glasner. reddit

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