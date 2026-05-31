Le vette della musica classica capolavori di Mozart, saranno interpretati oggi alle ore 17 al Teatro Petrarca di Arezzo dal talento del violinista Giovanni Andrea Zanon insieme all’ Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia diretta dal M° Johann Sebastian Guzman. L’appuntamento speciale, in occasione della Festa della Repubblica e in collaborazione con la Prefettura di Arezzo conclude la quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo, con il sostegno del Ministero della Cultura. L’impetuosa apertura della Serenata Eine kleine Nachtmusik è uno dei passaggi più famosi della musica, ascesa e caduta di una solenne melodia di violino che si fonde nell’orchestra d’archi; il brio del Concerto per violino e orchestra n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il virtuoso Zanon. Violino al Petrarca con il Santa Cecilia

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