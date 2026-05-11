Collescipoli il chiostro di Santa Cecilia si anima con l’arte

A Collescipoli, il chiostro di Santa Cecilia si anima con un evento dedicato all’arte, coinvolgendo artisti che hanno firmato le opere esposte. Durante la giornata, pittura e musica si uniscono in un momento finale, creando un collegamento tra le due forme espressive. L’evento ha attirato numerosi visitatori interessati a scoprire le creazioni degli artisti e a vivere un’esperienza che combina elementi visivi e sonori.

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? Domande chiave Chi sono gli artisti che firmano le opere nel chiostro?. Come si uniscono pittura e musica durante l'evento finale?. Perché questa mostra è legata alle celebrazioni di San Nicolò?. Dove si svolgeranno le altre attività previste per il patrono?.? In Breve Mostra curata da Liviana Sinibaldi con partecipazione dell'artista Alvaro Caponi.. Pittura estemporanea e musica previste giovedì 14 maggio alle ore 16.. Partecipazione di 19 artisti tra cui Micaela Casaccia, Carla Curti e Roberto Lupi.. Celebrazioni per San Nicolò proseguiranno con eventi fino al 17 maggio.. La mostra collettiva Sinfonie di colore occupa il chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli fino a giovedì 14 maggio, inserendosi nel più ampio programma celebrativo per il patrono San Nicolò.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Collescipoli, il chiostro di Santa Cecilia si anima con l’arte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "L’arte come riflesso dell’anima", Sandirocco espone nella cappella Santa Sofia Reggio Calabria: il Castello Aragonese si anima con l’arte e la storiaIl Castello Aragonese di Reggio Calabria ha ospitato nella giornata di ieri, 11 aprile, l’apertura della terza edizione della Primavera della... Si parla di: Dieci giorni tra musica, arte, spettacoli e storia: a Collescipoli torna la festa di San Nicolò; Collescipoli, la mostra ‘Sinfonie di colore’ tra musica ed arte GALLERIA FOTOGRAFICA.