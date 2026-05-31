Il video di Michael Jackson vivo sull’autobus in Brasile è falso

Un video che mostra un uomo anziano, somigliante a Michael Jackson, seduto su un autobus in Brasile, è stato diffuso online. Tuttavia, si tratta di un falso, secondo le verifiche effettuate. Il video dura pochi secondi e non ci sono elementi che confermino la presenza dell'artista. Nessuna prova fotografica o video che dimostri la presenza di Michael Jackson in vita è stata fornita. Le autorità competenti hanno smentito la veridicità del filmato.

Circola un video di pochi secondi in cui un uomo anziano, somigliante a Michael Jackson, sarebbe seduto a bordo di un autobus in Brasile. Il filmato viene rilanciato come se mostrasse il cantante ancora in vita o per mostrare l’esistenza di un possibile sosia. Di fatto, si tratta di un video generato con l’intelligenza artificiale. Michael Jackson è morto il 25 giugno 2009. Per chi ha fretta. Il video non riprende Michael Jackson. Si tratta di un contenuto generato con l’intelligenza artificiale.. Il filmato dura 10 secondi, durata tipica di diversi generatori di video tramite IA.. Un fotogramma sottoposto a SynthID, lo strumento di Google che individua i contenuti generati o modificati con l’IA dell’azienda, lo ha segnalato come artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Michael Jackson è vivo il video sullautobus che sconvolge il web!

Notizie e thread social correlati

“Michael Jackson è vivo?”: il video virale sull’autobus manda il web in tiltUn video pubblicato online ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social media, mostrando un uomo brasiliano che lavora a bordo di un autobus.

"Michael Jackson è ancora vivo, trovato su un autobus in Brasile con capelli grigi, si infastidiva se veniva ripreso" - VIDEO e post viraliRecentemente sono circolati sui social media alcuni video che mostrano un uomo che somiglia molto a Michael Jackson seduto su un autobus in Brasile.

Temi più discussi: Michael Jackson, ombre e luci oltre il mito; Ecco cosa succede quando un robot prova a ballare come Michael Jackson; Michael Jackson, il Re del Pop non è mai tramontato; The Michael Jackson Story, la recensione della docu-serie: genio e controversie del Re del pop.

Un uccellino così non l’avete mai visto! Sta diventando virale il video di questo American Woodcock che, con i suoi movimenti, sembra ricordare gli iconici passi di danza di Michael Jackson! TT | itzmelee394 #viralvideo x.com

Girl Like Me di PinkPanthress ha superato Thriller di Michael Jackson come il video musicale numero 1 di tutti i tempi reddit

Michael Jackson, l’America in musica tra mito e contraddizioni: nascita, ascesa e solitudine di una leggenda globaleDal trionfo con i Jackson 5 all’epocale successo di Thriller, il biopic di Antoine Fuqua ripercorre la parabola artistica e umana del Re del Pop nel cuore delle trasformazioni sociali e culturali ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Michael Jackson: dietro le quinte di Thriller, il video più iconico di sempre (che rivive nel biopic ora al cinema)Il video horror di Jackson ha rischiato di non essere realizzato, tra problemi di budget, casting e persino credenze religiose ... cosmopolitan.com