Michael Jackson è ancora vivo trovato su un autobus in Brasile con capelli grigi si infastidiva se veniva ripreso - VIDEO e post virali
Recentemente sono circolati sui social media alcuni video che mostrano un uomo che somiglia molto a Michael Jackson seduto su un autobus in Brasile. In alcune clip si nota che l’uomo ha i capelli grigi e si infastidisce quando viene ripreso con un telefono cellulare. La diffusione di queste immagini ha suscitato molte domande sulla veridicità di quanto mostrato, alimentando discussioni tra gli utenti circa una possibile presenza ancora in vita dell’artista. Nessuna conferma ufficiale è stata fornita finora riguardo a questa vicenda.
Si tratta di una bufala o è la verità? In alcuni video virali si vede un uomo che assomiglia in modo impressionante a Michael Jackson, seduto su un bis. "Il Re del Pop è ancora vivo", scrivono alcuni alimentando nuove teorie sulla vita dell'artista "Michael Jackson è ancora vivo, eccolo su un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Michael Jackson FOUND Alive In 2026! |Viral Video Resurfaces Of Him In A Bus In Brazil
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