Michael Jackson è ancora vivo trovato su un autobus in Brasile con capelli grigi si infastidiva se veniva ripreso - VIDEO e post virali

Recentemente sono circolati sui social media alcuni video che mostrano un uomo che somiglia molto a Michael Jackson seduto su un autobus in Brasile. In alcune clip si nota che l’uomo ha i capelli grigi e si infastidisce quando viene ripreso con un telefono cellulare. La diffusione di queste immagini ha suscitato molte domande sulla veridicità di quanto mostrato, alimentando discussioni tra gli utenti circa una possibile presenza ancora in vita dell’artista. Nessuna conferma ufficiale è stata fornita finora riguardo a questa vicenda.

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