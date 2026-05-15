Un video pubblicato online ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social media, mostrando un uomo brasiliano che lavora a bordo di un autobus. La somiglianza tra lui e il cantante scomparso negli anni ’00 ha generato discussioni e ipotesi tra gli spettatori. In pochi istanti, il filmato ha fatto il giro della rete, creando un vortice di commenti e condivisioni. La clip ha acceso un dibattito tra chi si chiede se si tratti di un sosia o di qualcosa di più, senza conferme ufficiali.

Un semplice video girato all’interno di un autobus è bastato per scatenare il caos sui social network, dove compare un uomo brasiliano, dipendente dell’Atacadão Tatuapé, la cui impressionante somiglianza con Michael Jackson ha lasciato senza parole migliaia di utenti. Senza troppe sorprese, nel giro di poche ore il filmato è diventato virale, alimentando ironie, meme e commenti surreali. C’è chi ha scherzato dicendo che il celebre cantante non sarebbe mai morto e che oggi condurrebbe una vita normale in Brasile. La vicenda ha rapidamente conquistato TikTok, Instagram e Facebook, trasformando un momento quotidiano in un fenomeno globale del web. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Michael Jackson è vivo?”: il video virale sull’autobus manda il web in tilt

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