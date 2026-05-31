Secondo i dati di Transfermarkt, il valore della rosa del Milan è in diminuzione. Rafael Leao e Pulisic hanno subito una perdita di milioni di euro. La riduzione si riflette nelle cifre ufficiali, con i valori di entrambi i giocatori in calo rispetto alle valutazioni precedenti. Nessuna altra informazione sui dettagli numerici è stata resa nota.

Nuovi valori svelati dal sito Transfermarkt.it: il Milan è al quarto posto per il valore della rosa complessivo in Serie A con 429 milioni di euro, con una perdita di 43 milioni rispetto ai dati di settembre 2025. Passando ai giocatori, la stagione con il 3-5-2 di Allegri ha valorizzato Strahinja Pavlovic che ora vale 40 milioni (incremento di 5 milioni) e Zachary Athekame, anche per lui più 5 (ora vale 15 milioni). In calo gli altri: 5 milioni persi per Saelemaekers, Jashari e Maignan. Chi ha sofferto molto sono gli attaccanti: Leao ha perso 15 milioni di valore e ora vale 'solo' 50 milioni di euro. Discorso simile per Pulisic che scende a 40 milioni (10 milioni persi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il valore della rosa del Milan è in crollo: Leao e Pulisic a picco. Le cifre

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MILANO È ROSSONERA

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