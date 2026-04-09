Un difensore centrale del Milan, arrivato nel gennaio 2021, potrebbe presto rinnovare il contratto con il club. Le trattative sono in corso e si discute di cifre e dettagli. In parallelo, si segnalano aggiornamenti sulle situazioni contrattuali di due attaccanti, uno dei quali è ancora in fase di definizione. La società sta lavorando per trovare un accordo con i giocatori coinvolti.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c’è stato un ulteriore avvicinamento tra il Milan e l’entourage di Fikayo Tomori per il rinnovo del contratto del difensore inglese. Tomori, che ha recentemente ritrovato anche la convocazione con la Nazionale dell'Inghilterra, sta disputando una buona stagione da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri (32 partite, con 3 assist al suo attivo, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e, pertanto, la società sta lavorando per allungare l'accordo con l'ex Chelsea. Tomori è entusiasta di legarsi ulteriormente ai colori rossoneri, dopo che, come si ricorderà, tra l'estate e l'inverno 2025, ha rifiutato diverse destinazioni (Juventus e Tottenham su tutte), pur di restare al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, presto il rinnovo di Tomori: cifre e dettagli. La situazione di Leao e Pulisic

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