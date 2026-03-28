In un'intervista a 'Bein Sports', l'ex attaccante del Milan ha commentato la tecnica di Pato, affermando che era troppo forte e che neanche Mbappé riuscirebbe a fare le cose che faceva lui. Ha anche rivelato alcuni dettagli inediti riguardo il suo rapporto con l’ex amministratore delegato del club e alcuni episodi durante il suo periodo in rossonero.

L'ex attaccante del Milan M'Baye Niang è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero durante un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Bein Sports'. In particolare, il senegalese si è soffermato sul giocatore più forte che ha visto a Milanello e poi ha raccontato un retroscena legato ad un suo infortunio e Adriano Galliani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sul giocatore più forte al Milan: "Al Milan c’era Robinho, c’era Inzaghi, anche Gattuso. Ma il ragazzo che mi ha sconvolto, peccato si infortunasse spesso, è Pato. Da quello che ho visto di Pato, nemmeno Mbappé fa quelle cose. E parliamo di Mbappé. Piede destro, piede sinistro, forza, di testa, potente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Niang: “Pato troppo forte, neanche Mbappé fa le cose che faceva lui”. Poi il retroscena su Galliani

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Tutto quello che riguarda Ex Milan Niang Pato troppo forte...

Temi più discussi: Niang tra l'aneddoto sull'infortunio, l'ira di Galliani e chi lo ha sconvolto di più al Milan: Nemmeno Mbappé fa quelle cose; Niang: Pato è il ragazzo che mi ha sconvolto di più al Milan, era troppo forte; Milan, l'ex Niang svela: Pato mi ha sconvolto, era il più forte. Neanche Mbappé fa quelle cose; Svizzera-Germania, le formazioni ufficiali: Akanji c\'è, Jashari out. Goretzka dal 1\'.

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