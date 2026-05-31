Il pilota Kimi Antonelli ha vinto il Trofeo Bandini, descrivendo il giorno come “speciale” e “da ricordare per sempre”. La premiazione si è svolta nel contesto delle strade che collegano l’autodromo di Imola a Brisighella, città natale di Lorenzo Bandini. La cerimonia ha coinvolto le vie Emilia e Firenze, che uniscono il circuito al centro storico.

La via Emilia e via Firenze. Sono queste le strade che collegano l’iconico autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola al centro storico di Brisighella, città natale dell’indimenticato pilota Ferrari, Lorenzo Bandini. Le stesse strade che ha percorso ieri Kimi Antonelli, leader della classifica piloti della F1, autore di una stagione sin qui straordinaria e neo vincitore del Trofeo Bandini. Antonelli sta polverizzando ogni record anagrafico, non a caso ieri tra Imola, Faenza e Brisighella sono state migliaia le persone accorse per vederlo, fotografarlo, acclamarlo, applaudirlo e per chiedergli immancabilmente l’autografo. Il pilota, in Romagna per ricevere il Trofeo Bandini, non si è sottratto a nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Trofeo Bandini al pilota Kimi Antonelli: "Giorno speciale, lo ricorderò per sempre"

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A Brisighella (Ravenna) bagno di folla per il pilota Kimi Antonelli

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