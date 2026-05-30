Il pilota di Formula 1 del Team Mercedes ha ricevuto oggi il Trofeo Bandini a Brisighella, circondato da numerosi fan che hanno chiesto autografi e scattato selfie. Dopo l’evento, il giovane ha commentato che si è trattato di una giornata molto speciale. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con una grande partecipazione di pubblico che ha accolto con entusiasmo il riconoscimento.

Ravenna, 30 maggio 2026 – Bagno di folla per il pilota di F1 del Team Mercedes che nel pomeriggio di oggi a Brisighella ha ricevuto il prestigioso Trofeo Bandini. Per la 33esima edizione della manifestazione in cui si assegna il trofeo intitolato al compianto pilota brisighellese della Ferrari Lorenzo Bandini, Antonelli è partito da Imola al volante della Mercedes Amg Gt3 ed ha percorso la via Emilia in direzione Faenza. In Piazza del Popolo centinaia di tifosi entusiasti lo hanno accolto tra gli applausi. Antonelli è stato poi ricevuto a Palazzo Manfredi dal sindaco Massimo Isola che gli ha donato un piatto in ceramica artistica della tradizione faentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli tra selfie, autografi e un bagno di folla riceve il Trofeo Bandini: “Un giorno speciale”

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A Brisighella (Ravenna) bagno di folla per il pilota Kimi Antonelli

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A Brisighella (Ravenna) bagno di folla per il pilota Kimi Antonelli, che ha ricevuto il trofeo Lorenzo Bandini. Ad accoglierlo famiglie e giovanissimi tifosi alla caccia di selfie e autografi. Antonelli ha ricevuto il trofeo Bandini, già assegnato ad altri piloti come Schu x.com

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