Il Tribunale Amministrativo di Bordeaux ha sospeso la corrida di La Brède nella Gironda | non c'entra nulla con la tradizione locale

Il Tribunale Amministrativo di Bordeaux ha sospeso la corrida di La Brède, in Gironda, perché la città non ha dimostrato una tradizione locale ininterrotta, come previsto dal Codice Penale francese. La decisione si basa sulla mancanza di prove che attestino la continuità storica dell’evento. La sospensione riguarda la corrida stessa e si applica fino a ulteriori verifiche o decisioni legali. La gara non si svolgerà nelle prossime date previste.

La decisione motivata perché la città non ha dimostrato una tradizione locale ininterrotta, come richiesto da un articolo del Codice Penale francese. Organizzata da 25 anni, la corrida era stata interrotta nel 2020, nel 2021 e nel 2025 per problemi di bilancio e scarsa affluenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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