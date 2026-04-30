Il presidente del Senato ha dichiarato che le indagini sugli arbitri hanno confermato che il club non è coinvolto. Ha aggiunto che la Procura ha ribadito quanto comunicato da un dirigente del club. La sua dichiarazione si basa sulle informazioni fornite dalle autorità competenti e sulla comunicazione di un rappresentante del club. La questione riguarda le indagini in corso e le dichiarazioni ufficiali rilasciate in merito.

Norton-Cuffy per la fascia: l’Inter lo ha già bloccato come erede di Dumfries. Affondo decisivo in estate Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona. Le ultime Mercato Inter, Baccin si muove: quattro talenti del Modena nel mirino. I nomi Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La Russa difende l’Inter: «Le indagini confermano che il club non c’entra nulla. La Procura ha ribadito quanto mi ha detto Marotta»

Il day after Inter-Juve: parlano Elkann, Rocchi e Gravina. Intanto Spalletti perde anche Holm

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