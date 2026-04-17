Alex Marquez spiega la crisi Ducati in MotoGP | L'infortunio di Marc non c'entra nulla È il regolamento

Alex Marquez ha commentato le difficoltà della Ducati in MotoGP nel 2026, precisando che l'infortunio di Marc Marquez non ha influenzato le performance della squadra. Ha spiegato che le ragioni principali sono legate all'aumento della competitività di Aprilia e alle modifiche del regolamento che hanno concesso vantaggi a determinati costruttori. Marquez ha sottolineato come questi fattori abbiano inciso sui risultati della squadra italiana.

Alex Marquez individua le vere cause delle difficoltà Ducati in MotoGP 2026: non l'infortunio di Marc Marquez, ma il salto di Aprilia e l'effetto del regolamento con le concessioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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