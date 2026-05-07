Tennis il torneo giovanile al Tc Prato Bolivar eliminato Vignolini che Vittoria

Al torneo giovanile di tennis al Tc Prato si sono disputati gli ottavi di finale, con incontri giocati al coperto e segnati da un livello tecnico elevato. Tra i risultati, Bolivar è stato eliminato, mentre Vignolini ha ottenuto una vittoria importante. Le partite sono state molto combattute e hanno mostrato un alto livello di gioco tra i giovani atleti.

All’ ITF Junior Città di Prato entrano nel vivo le sfide con gli ottavi di finale, disputati al coperto ma caratterizzati da grande intensità e livello tecnico elevato. Nel tabellone maschile arrivano risultati sorprendenti nella parte alta. Lo sloveno Svit Suljic elimina il favorito colombiano Idarraga Bolivar con il punteggio di 6-4 7-6. Ottima prova anche per il rumeno Dennis Ciprian Spircu, che supera il nigeriano Ogunsakin per 6-4 7-6, centrando la quinta vittoria consecutiva. Nella parte bassa del tabellone procede senza ostacoli l’israeliano Dan Brand, che domina l’italiano Mattia Baroni con un netto 6-1 6-1. Molto combattuto il derby tra Tommaso Pedretti e Antonio Marigliano, vinto da Pedretti per 6-3 6-7 7-5 dopo oltre tre ore di gioco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tennis, il torneo giovanile al Tc Prato. Bolivar eliminato. Vignolini, che Vittoria Notizie correlate Tennis under 18 e benessere giovanile: il Torneo di Salsomaggiore 2026Fare sport fin da giovani è uno degli investimenti più preziosi che si possano fare per il proprio futuro, non solo se si desidera seguire... Parte il main draw dell'Open tennis al Tc MestreTour de force, nella giornata di ieri, all’Open di tennis Autovenezia presso le strutture del Tc Mestre, con doppi turni e disagio dovuto al blocco... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Santa Croce città del tennis: appuntamento col torneo giovanile; Al via le qualificazioni del 42° Itf Junior Città di Prato; Tennis – Conclusa la sesta edizione del Torneo Giovanile Memorial Marco Rondano; Il Salento al centro del tennis europeo giovanile: inaugurato il 23° trofeo Maglio. Tennis, il torneo giovanile al Tc Prato. Bolivar eliminato. Vignolini, che VittoriaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Tennis, the youth tournament at TC Prato. Bolivar eliminated. Vignolini, what a victory!Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net BUONA LA PRIMA PER COCCIARETTO Elisabetta chiude in due set il suo esordio agli Internazionali d'Italia contro la lettone Kraus. Al secondo turno sfiderà la statunitense Emma Navvarro, numero 35 del ranking #Tennis #Cocciaretto #IBI26 - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS Internazionali BNL d'Italia: programma cancellato per pioggia #SkySport #SkyTennis x.com