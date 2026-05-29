Dal 30 maggio al 6 giugno si svolge a Milano il Torneo Avvenire, una competizione internazionale di tennis giovanile. Sono in gara giocatori provenienti da 23 paesi. Tra i partecipanti, alcuni hanno già vinto in passato, come Borg, Barazzuti e Sharapova. La manifestazione si svolge sui campi della città e rappresenta un momento di confronto tra giovani talenti di diverse nazionalità. La finale è prevista per il 6 giugno.

Da sabato 30 maggio al 6 giugno torna il Torneo Avvenire, arrivato alla sua 59° edizione, sui campi del Tennis Club Ambrosiano – storico club milanese. Una vetrina internazionale che metterà in luce i futuri campioni di domani, giocatori provenienti da 23 paesi. Qui hanno vinto Borg, Barazzutti, Ostapenko, Sharapova e tantissimi altri fenomeni del tennis. Il Torneo Avvenire è organizzato da Tennis Europe Junior e Sportwatchers in collaborazione con Tennis Club Ambrosiano di Milano: fa parte di quella cerchia ristretta di tornei Under 14 Super category del circuito, un unicum in Italia e che in Europa sulla terra battuta può contare soltanto su altri due appuntamenti: il Maia in Portogallo e il Düren in Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I futuri campioni? A Milano via al Torneo Avvenire, qui dove hanno vinto Borg, Barazzuti e Sharapova

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