Il Torino ha avviato trattative per acquistare Sebastiano Esposito dal Cagliari, in sostituzione di Zapata. L’Inter, proprietaria del cartellino, ha un diritto del 40% sulla futura rivendita dell’attaccante. I granata sono interessati al giocatore, mentre l’Inter monitora la situazione e mira a ottenere un incasso dalla cessione. La trattativa è in corso, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

di Lorenzo Vezzaro I granata scelgono la punta del Cagliari Sebastiano Esposito per il post Zapata, i nerazzurri incasseranno il quaranta percento della cessione. Il mercato degli attaccanti in Serie A si accende sull’asse Torino-Cagliari, con l’ Inter nel ruolo di spettatrice decisamente interessata. Secondo quanto riferito da La Stampa, il Torino è piombato con decisione su Sebastiano Esposito. Il club granata ha individuato nel classe 2002 il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della sessione estiva, una rivoluzione resa necessaria dalle probabili partenze di colonne della squadra come Duvan Zapata e Che Adams. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il Torino piomba su Sebastiano Esposito: l’Inter osserva interessata e punta al bottino sulla rivendita

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