Il Como ha mostrato interesse per Sebastiano Esposito, coinvolgendo il suo cartellino in un’operazione di mercato. La salvezza della squadra sarda ha attivato l’obbligo di riscatto del giocatore, ma si parla di un possibile trasferimento altrove. La situazione riguarda anche l’Inter, che potrebbe beneficiare di questa trattativa. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui termini dell’accordo o sui tempi.

La salvezza ottenuta dal Cagliari ha fatto scattare l’obbligo di riscatto, ma il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe essere già lontano dalla Sardegna. Sull’attaccante classe 2002, reduce da un’ottima stagione impreziosita da 8 gol e 6 assist complessivi tra campionato e Coppa Italia, si sono accesi i riflettori delle grandi sorprese del calcio italiano. L’ Inter osserva da lontano e incassa, forte di una strategia di mercato studiata nei minimi dettagli la scorsa estate, quando cedette il calciatore ai rossoblù per 4 milioni di euro garantiti in caso di permanenza in massima serie, blindando però una percentuale del 40% sulla futura rivendita oltre quella cifra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il Como piomba su Sebastiano Esposito: l’intreccio di mercato che fa felice anche l’Inter

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