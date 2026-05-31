Prima di partire per Nizza, Maria Antonina Bruno ha chiamato il figlio Luca Tamburello. Il tesoro di Messina Denaro, secondo le indagini, sarebbe nelle mani di cartomanti. La donna avrebbe riferito di aver affidato il patrimonio a loro prima di lasciare l’Italia. Non ci sono conferme ufficiali sul contenuto della conversazione o sulla reale destinazione del denaro. La vicenda è al centro di un’indagine giudiziaria in corso.

Prima di salire su un aereo per Nizza, destinazione Principato di Monaco, Maria Antonina Bruno chiama il figlio Luca Tamburello. E chiama anche i chiaroveggenti per farsi leggere il futuro. Negli atti della Dda, la madre di Luca ed ex moglie di Giacomo Tamburello, narcotrafficante di Matteo Messina Denaro, si muove tra banche, bonifici respinti, ville e tarocchi. Il futuro degli affari infatti passa anche da un responso chiesto quando le operazioni finanziarie si complicano. Il contesto è il trasferimento di fondi verso banche monegasche. Bruno e il figlio, secondo gli atti, sarebbero stati nel Principato tra il 28 settembre e il primo ottobre 2025. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il tesoro di Messina Denaro “nelle mani” dei cartomanti

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