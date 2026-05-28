Il governo ha annunciato che il tesoro sequestrato a Messina Denaro sarà destinato alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie. La presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia hanno comunicato questa decisione, senza specificare l’ammontare del sequestro. La destinazione delle risorse mira a potenziare le misure di sicurezza negli scali ferroviari, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità di utilizzo. La notizia arriva dopo il sequestro del patrimonio dell’arrestato.

ROMA – La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, “esprimono profonda soddisfazione per la vasta operazione di contrasto al riciclaggio di capitali illeciti, che ha consentito di sequestrare un ingente patrimonio del valore superiore ai 200 milioni di euro. Compresa la villa Natacha, a Marbella, che farebbe parte del patrimonio del boss. Esprimono inoltre le proprie congratulazioni alla Guardia di Finanza, che ha condotto e coordinato l’operazione a livello internazionale”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi in cui si rimarca che “si tratta... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tesoro sequestrato a Messina Denaro: il governo lo destinerà alla sicurezza nelle stazioni

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