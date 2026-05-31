Il tesoro di Lecce vola al Senato | l’Esemplare Grassi a Palazzo Madama
Il quarto esemplare delle lettere di Grassi, proveniente da Lecce, è stato trasferito al Senato. La copia, considerata un tesoro, è passata dall’archivio locale all’Università, che ne ha curato il trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui è arrivata al palazzo romano, né sulle modalità del passaggio. La copia sarà ora conservata a Palazzo Madama, tra le altre testimonianze storiche.
? Punti chiave Cosa rende l'esemplare numero 4 diverso dalle altre copie ufficiali?. Come ha fatto un tesoro leccese a finire nelle mani dell'Università?. Perché la firma di De Gasperi su questo volume è insolita?. Quale legame unisce il patrimonio di Grassi alle istituzioni di Roma?.? In Breve Esemplare numero 4 della tiratura limitata da sessanta volumi del 1947.. Donazione del professore Fabio Grassi Orsini all'Università del Salento nel 2017.. Firma di Alcide De Gasperi con dicitura invertita rispetto agli altri esemplari.. Celebrazione ottantesimo anniversario Assemblea costituente e referendum istituzionale a Palazzo Madama.. Il tesoro di Lecce vola a Palazzo Madama: l’Esemplare Grassi protagonista al Senato il 1° e 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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