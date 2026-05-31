Il tesoro di Lecce vola al Senato | l’Esemplare Grassi a Palazzo Madama

Notizia in breve

Il quarto esemplare delle lettere di Grassi, proveniente da Lecce, è stato trasferito al Senato. La copia, considerata un tesoro, è passata dall’archivio locale all’Università, che ne ha curato il trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui è arrivata al palazzo romano, né sulle modalità del passaggio. La copia sarà ora conservata a Palazzo Madama, tra le altre testimonianze storiche.