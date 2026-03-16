Famiglia nel bosco i Trevallion invitati al Senato da La Russa | l’incontro a Palazzo Madama

Al Palazzo Madama, il presidente del Senato ha incontrato i Trevallion, una famiglia che vive nel bosco. L’appuntamento è stato organizzato per discutere di questioni legate alla loro presenza nel territorio. Durante l’incontro sono stati affrontati temi riguardanti ricorsi legali e perizie, senza entrare in dettagli di eventuali decisioni giudiziarie. L’incontro si è svolto nel rispetto delle procedure istituzionali.

Mercoledì 18 marzo Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, saranno ricevuti al Senato da Ignazio La Russa, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia. L’invito arriva mentre continuano i contatti con i servizi sociali e a ridosso del deposito del ricorso contro l’allontanamento della madre. Intanto si allontana l’ipotesi di trasferire i figli da Vasto. Famiglia nel bosco: i Trevallion invitati in Senato da La russa Il trasferimento dei figli I prossimi passi della vicenda Famiglia nel bosco: i Trevallion invitati in Senato da La russa Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco, sono attesi mercoledì 18 marzo a Palazzo Madama, dove dovrebbero essere ricevuti dal presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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