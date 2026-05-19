No al target Nato sulle armi anzi sì | maggioranza in ritirata a Palazzo Madama

Ieri al Senato si è verificato un cambiamento significativo riguardo al tema delle armi e delle spese militari. La maggioranza ha deciso di ritirare il proprio supporto a una proposta di target NATO, spostando così la posizione ufficiale. L'episodio riflette una certa confusione tra le forze politiche sulla gestione delle risorse destinate alla difesa, evidenziando divergenze e incertezze all’interno del panorama politico. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sulle spese militari e le alleanze internazionali.

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Le destre fanno sparire dalla loro mozione al Senato il punto in cui chiedevano la revisione del target Nato sulle spese militari Quanto è accaduto ieri al Senato dà la misura di quanto la maggioranza e il governo siano sulla questione delle spese militari in uno stato confusionale. Lunedì il M5S aveva presentato una mozione, sottoscritta poi da tutte le opposizioni, per chiedere la revisione del target del 5% del Pil per le spese in Difesa, accordato dal governo Meloni a giugno dello scorso anno al vertice Nato dell’Aja. Poco dopo, anche la maggioranza ha presentato una propria mozione che, di fatto, chiedeva la stessa cosa, salvo poi fare marcia indietro e cancellare quella richiesta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - No al target Nato sulle armi, anzi sì: maggioranza in ritirata a Palazzo Madama ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿QUÉ CANCIÓN VA MÁS CON TU PERSONALIDAD | TEST PARA SABER TU CANCIÓN DE ARIRANG Sullo stesso argomento Senato, sparisce il riferimento al 5% Nato: tensione nella maggioranza sulle spese militariScontro politico alSenatodopo la riformulazione della mozione di maggioranza suiriflessi economici legati alla sicurezza energetica e alla Difesa. "Come si chiama quel coglione?", fuorionda di La Russa a Palazzo Madama sul senatore NicitaNasce un caso da un fuorionda del presidente del Senato Ignazio La Russa che si ascolta in un video della seduta dell’Aula di Palazzo Madama del 5... TROPPO 5% PIL A NATO …Via libera da parte dell’aula di Palazzo Madama alla mozione di maggioranza in merito ai riflessi economici connessi alla sicurezza energetica con 75 sì, 58 no e nessun astenuto. Bocciata invece quell ... 9colonne.it No al target Nato sulle armi, anzi sì: maggioranza in ritirata a Palazzo MadamaLe destre fanno sparire dalla loro mozione al Senato il punto in cui chiedevano la revisione del target Nato sulle spese militari ... lanotiziagiornale.it