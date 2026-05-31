Aston Villa e Newcastle hanno avviato trattative per ingaggiare Oscar Mingueza, attualmente in forza alla squadra di Galizia. Le due società stanno discutendo le condizioni per il trasferimento del difensore, con la possibilità di un accordo a parametro zero. Mingueza, che si trova attualmente in Spagna, potrebbe trasferirsi in Premier League senza un costo di acquisto. Nessuna delle parti ha ancora ufficializzato l’accordo.

Il destino di Oscar Mingueza sembra ormai lontano dalla Galizia e sempre più proiettato verso i palcoscenici milionari della Premier League. Il difensore catalano, perno insostituibile del Celta Vigo, è arrivato al bivio decisivo della propria carriera a causa di un contratto in scadenza che lo libererà a parametro zero nelle prossime settimane. Davanti a un’opportunità di mercato così ghiotta, i club inglesi si sono mossi in anticipo: secondo quanto approfondito in un focus di mercato da TuttoJuve.com, l’ Aston Villa e il Newcastle hanno già rotto gli indugi, avviando i primi contatti concreti con l’entourage del calciatore per bruciare la concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il tesoro a parametro zero che accende la Premier: Aston Villa e Newcastle si contendono Mingueza

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