Il futuro di Marcus Thuram all’interno dell’Inter potrebbe portare a un’operazione di vendita nel 2026, con potenziali guadagni derivanti da trasferimenti verso le squadre inglesi Aston Villa e Newcastle. Secondo fonti di mercato, i club si sono già mossi per valutare l’interesse nei confronti del giocatore, che potrebbe essere coinvolto in trattative di scambio o trasferimento a cifre significative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ultime notizie indicano che l’Inter sta considerando seriamente di cedere Marcus Thuram per un notevole profitto. Le squadre di Premier League, Aston Villa e Newcastle United, sono pronte a investire nonostante la clausola di uscita fissata a 85 milioni di euro. Questa non è la prima volta che si parla di un possibile addio di Thuram a San Siro, con speculazioni che si intensificano man mano che la stagione volge al termine. In effetti, il centravanti francese ha perso il suo “sizzle” all’Inter. Infatti, ha totalizzato 12 gol e 5 assist in 36 partite ufficiali questa stagione, ma non ha trovato la rete nelle ultime otto uscite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Thuram: potenziale grande guadagno per l’Inter con Aston Villa e Newcastle nel 2026.

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