Eljif Elmas, attualmente in prestito al Napoli, potrebbe tornare al Lipsia al termine della stagione, poiché non sembra esserci l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. La società partenopea sta valutando altre opzioni di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel frattempo, diverse squadre della Premier League, tra cui Sunderland e Aston Villa, hanno mostrato interesse per il centrocampista, rendendo incerto il suo futuro.

Eljif Elmas, con ogni probabilità, non sarà riscattato dal Napoli e in estate farà dunque ritorno al Lipsia; il diritto di riscatto era stato fissato a 17 milioni di euro, ma gli azzurri vorrebbero virare su altri profili in vista della prossima stagione. Il macedone, una volta fatto ritorno in Germania, potrebbe nuovamente lasciare il Paese e trasferirsi in Inghilterra, dove ci sono due club che hanno mostrato interesse per lui. Elmas corteggiato da due club inglesi Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: Nelle ultime ore s'è fatto avanti il Sunderland ma oggi non sono una prospettiva allettante per l'ex Fenerbahce.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas corteggiato in Premier, Sunderland e Aston Villa si sono fatti avanti

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