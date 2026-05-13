Eurovision Sal Da Vinci spacca Senhit non passa il turno

Durante la serata dell’Eurovision, Sal Da Vinci ha ricevuto una standing ovation dal pubblico presente, che si è mostrato entusiasta, ballando e applaudendo. Nel frattempo, Senhit non è riuscita a superare la prima fase della competizione e ha lasciato lo stage. L’atmosfera è stata caratterizzata da reazioni intense e coinvolgenti da parte degli spettatori, che hanno mostrato grande apprezzamento per le esibizioni in gara.

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E non poteva che essere “accussì”. Un’ovazione: pubblico scatenato, in piedi a ballare, a mettere le mani sul petto, a batterle sul pugno e a girarle sull’anulare. Tutta l’arena Wiener Stadthalle a ripetere “Per sempre sì”. Non poteva che suscitare entusiasmo l’esibizione di Sal Da Vinci stasera nella prima delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest, presentata su Raidue da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini (e sul palco da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski). Con quella coreografia, la celebrazione di un matrimonio, la sposa in bianco, i ballerini-testimoni di nozze (che sono anche gli autori del famoso movimento delle mani), il velo che si trasforma in bandiera italiana e un ritornello super orecchiabile anche per chi non conosce l’italiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eurovision, Sal Da Vinci spacca. Senhit non passa il turno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Eurovision parla italiano: da Sal Da Vinci a Senhit e non soloAll’Eurovision Song Contest 2026 il tricolore non parlerà soltanto attraverso la performance dell’Italia. Eurovision Song Contest 2026, tutti i cantanti da Sal Da Vinci a SenhitL'Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo: questa sera prende il via ufficialmente la 70ª edizione. Argomenti più discussi: Sal Da Vinci all’Eurovision, le prove di Per sempre sì tra abiti bianchi e una sposa sul palco; Eurovision, scaletta e ordine di uscita: ecco quando canta Sal Da Vinci; Eurovision Song Contest 2026 - Italia: Sal Da Vinci - Per sempre sì - 12/05/2026 - Video; Eurovision, Corsi: Con Lamborghini festini sesquipedali. Sal Da Vinci: Io ambulante della musica. Eurovision: il Garfield trash della Grecia (5), le nozze tricolori di Sal Da Vinci (6) | Israele va in finale ma in sale cori di protesta x.com AIDAN - Per Sempre Sì (Sal Da Vinci Cover) | Malta ?? | #EurovisionALBM reddit Sal Da Vinci canta all’Eurovision, il pubblico applaude ma un tedesco lo contesta: Ma che vuoi?Il pubblico dell’Eurovision Song Contest acclama Sal Da Vinci dopo la sua esibizione sulle note di Per sempre sì ... fanpage.it