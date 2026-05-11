Il senso del tempo di Dimartino Liberato e Lamante | le recensioni degli album della settimana

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana sono stati pubblicati diversi album di artisti italiani, tra cui Dimartino, Liberato e Lamante. Le recensioni si concentrano sulle nuove uscite musicali, tra cui anche lavori di Deepho e So Beast. I critici hanno analizzato le caratteristiche di ciascun disco, valutando elementi come testi, sonorità e stile, offrendo un quadro dettagliato delle proposte sonore arrivate nelle ultime settimane.

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Le recensioni dei migliori album usciti questa settimana: da Dimartino a Lamante, passando per LIBERATO, Deepho e So Beast.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Argomenti più discussi: Dimartino in concerto a Firenze con il suo disco più intimo: Come esseri umani abbiamo la capacità di straripare; Dimartino: Nessuna hit, racconto la mia vita. Colapesce? Siamo solo in pausa, non è finita; Dimartino ha fatto un disco folk senza hit; Dimartino è un fiume in piena.

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