Il senso del tempo di Dimartino Liberato e Lamante | le recensioni degli album della settimana

Questa settimana sono stati pubblicati diversi album di artisti italiani, tra cui Dimartino, Liberato e Lamante. Le recensioni si concentrano sulle nuove uscite musicali, tra cui anche lavori di Deepho e So Beast. I critici hanno analizzato le caratteristiche di ciascun disco, valutando elementi come testi, sonorità e stile, offrendo un quadro dettagliato delle proposte sonore arrivate nelle ultime settimane.

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