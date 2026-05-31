Kylian Mbappé ha lasciato il PSG senza aver contribuito alla vittoria di alcuna Champions League, che invece sono state conquistate nelle ultime stagioni senza di lui. La sua partenza ha sollevato dubbi sul momento scelto, considerando che il club ha vinto due edizioni della competizione senza il suo apporto. La decisione di trasferirsi al Real Madrid non ha prodotto i risultati sperati in termini di successi europei, lasciando il club con due titoli vinti senza il suo contributo.

C’è una domanda che pesa più di ogni cifra d’ingaggio: quando è il momento giusto per andarsene? Il caso di Kylian Mbappé al Real Madrid è la risposta più crudele. Perché il francese ha lasciato il PSG inseguendo il club più glorioso del mondo e il sogno della Champions, e proprio da quel momento il PSG ha cominciato a vincerla — non una, ma due volte di fila. Senza di lui. L’addio a parametro zero e il sogno mancato. Per sette anni Mbappé è stato il volto, il trascinatore e il recordman del PSG: sei campionati francesi, il titolo di miglior marcatore di sempre del club, numeri da fenomeno assoluto. Gli è mancata solo una cosa, l’unica che voleva davvero: la Champions League con la maglia di Parigi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il tempismo imperfetto di Mbappé: ha lasciato il PSG, che senza di lui ha vinto due Champions

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