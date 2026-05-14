Mbappé contro il Rassemblement National | So cosa succede se arrivano al potere Bardella lo fulmina | Quando ha lasciato il Psg
Il capitano della nazionale francese ha espresso preoccupazione riguardo all’ascesa del partito di estrema destra in vista delle prossime elezioni presidenziali, affermando di conoscere le possibili conseguenze di un eventuale arrivo al potere. La dichiarazione ha suscitato reazioni dure da parte di un esponente del partito, che ha ricordato un episodio legato alla sua uscita dal club calcistico. La polemica si è accesa nel contesto della campagna elettorale.
Il capitano della nazionale francese, Kylian Mbappé, ha fatto infuriare gli esponenti del Rassemblement National dopo aver espresso forte preoccupazione per l'ascesa del partito di Marine Le Pen in vista delle elezioni presidenziali del 2026: "So cosa significa e quali conseguenze può avere per.🔗 Leggi su Today.it
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