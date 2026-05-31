Il team Visma | Lease a Bike si è imposto nella tappa finale del Giro d’Italia, una frazione di 131 km con partenza e arrivo a Roma. Jonas Vingegaard ha tagliato il traguardo in prima posizione, vincendo la 109ª edizione della corsa a tappe senza dover spingere al massimo. Plugge, direttore sportivo, ha espresso soddisfazione per il risultato della squadra.

L’odierna frazione Roma-Roma di 131 km chiude l’edizione 2026 del Giro d’Italia. Jonas Vingegaard ha vinto la Corsa Rosa numero 109 in maniera netta e senza neanche il bisogno di dover forzare al massimo delle proprie possibilità. Il Team Visma Lease a Bike, già vincitore dello scorso anno con Simon Yates, si prepara a festeggiare un percorso impreziosito dal successo di Sepp Kuss nella frazione regina e dalle splendide prestazioni di Davide Piganzoli, giunto secondo nella graduatoria della maglia bianca. Richard Plugge, direttore della formazione olandese, ha commentato ai microfoni di Eurosport al termine della tappa di Piancavallo: “ È incredibile come la squadra abbia corso di nuovo nella penultima tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Team Visma | Lease a Bike domina il Giro d’Italia. Plugge: “Sono molto orgoglioso di questa squadra”

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Jonas Vingegaard domina el Giro de Italia y arrebata la Maglia Rosa

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