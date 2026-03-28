E3 Saxo Classic 2026 vince Van Der Poel Ma è polemica per Zingle e la Visma-Lease a Bike

Il 28 marzo 2026 si è svolta la corsa E3 Saxo Classic 2026, con Mathieu Van Der Poel che ha concluso in prima posizione dopo aver percorso in solitaria 42 km. La competizione ha suscitato polemiche per le posizioni di Zingle e della squadra Visma-Lease a Bike, coinvolgendo discussioni sulla regolarità delle strategie adottate. La gara si è conclusa con diverse contestazioni riguardanti le modalità di svolgimento e le decisioni arbitrali.

Roma, 28 marzo 2026 - La vittoria di Mathieu Van Der Poel, dopo una cavalcata solitaria di 42 km quasi vanificata da un finale in calando e dalla rimonta alle sue spalle del drappello di inseguitori, ma anche delle 'gesta' molto meno memorabili: la E3 Saxo Classic 2026 sarà ricordata anche come la gara del traino decisamente da censurare di Axel Zingle a opera dell'ammiraglia della Visma-Lease a Bike, con entrambi dei quali l' Uci ha usato il pugno duro. Cosa è successo a Zingle alla E3 Saxo Classic 2026. Rimasto attardato per una foratura, il francese è stato immortalato da un video comparso sui social intento a reggersi al finestrino di una vettura della propria squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E3 Saxo Classic 2026, vince Van Der Poel. Ma è polemica per Zingle e la Visma-Lease a Bike Articoli correlati LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: Van der Poel in solitaria, gruppo a 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a PedersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con... Contenuti e approfondimenti su Saxo Classic Temi più discussi: E3 Saxo Classic 2026: percorso, programma e dove vedere la corsa in diretta · Ciclismo su strada; L'ultimo esame prima del Fiandre, van der Poel cerca il tris: la guida completa; E3 Saxo Classic 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming. E3 SAXO CLASSIC. ATTACCA, SOFFRE, RESISTE, È TRIS INCREDIBILE DI VAN DER POEL! 10° TRENTINFinale al cardiopalma all'E3 Saxo Classic 2026, con Mathieu Van der Poel che sembrava sconfitto, ripreso dagli inseguitori, e invece all'interno dell'ultimo chilometro si è inventato il suo terzo succ ... tuttobiciweb.it La E3 Saxo Classic 2026 si accende: 208,5 km e oltre 3000m di dislivelloLa E3 Saxo Classic 2026 ha preso il via da Harelbeke per la sua sessantottesima edizione. La classica fiamminga presenta un percorso impegnativo di 208,5 chilometri, caratterizzato da sedici muri, alc ... it.blastingnews.com La primavera di Mads Pedersen è un viaggio sulle montagne russe Dopo essersi procurato una frattura al polso, Mads aveva recuperato in un lampo partecipando alla Milano-Sanremo e alla Saxo Classic E3, non lamentando dolori. Arriva però come - facebook.com facebook La primavera di Mads Pedersen è un viaggio sulle montagne russe Dopo essersi procurato una frattura al polso, Mads aveva recuperato in un lampo partecipando alla Milano-Sanremo e alla Saxo Classic E3, non lamentando dolori. Arriva però come x.com