Il tabellone del Roland Garros è sempre più aperto | Berrettini Cobolli e Arnaldi puntano alla finale

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tabellone del Roland Garros si presenta aperto nella parte alta, che era stata lasciata libera dalla sconfitta di Sinner. Berrettini, Arnaldi e Cobolli hanno ora la possibilità di avanzare verso la finale. Nessun altro giocatore in quella sezione del torneo si oppone ancora con forza e i tre italiani sono tra i favoriti per raggiungere le fasi decisive. La competizione continua con le sfide in corso tra i qualificati e i primi favoriti.

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La parte alta del tabellone lasciata sguarnita da Sinner offre una chance colossale a Berrettini, Arnaldi e Cobolli al Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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