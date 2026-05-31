Il tabellone del Roland Garros è sempre più aperto | Berrettini Cobolli e Arnaldi puntano alla finale

Il tabellone del Roland Garros si presenta aperto nella parte alta, che era stata lasciata libera dalla sconfitta di Sinner. Berrettini, Arnaldi e Cobolli hanno ora la possibilità di avanzare verso la finale. Nessun altro giocatore in quella sezione del torneo si oppone ancora con forza e i tre italiani sono tra i favoriti per raggiungere le fasi decisive. La competizione continua con le sfide in corso tra i qualificati e i primi favoriti.

La parte alta del tabellone lasciata sguarnita da Sinner offre una chance colossale a Berrettini, Arnaldi e Cobolli al Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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