il sindacalista tafazzi innamorato della tv

Il leader sindacale aveva chiesto il boicottaggio di un'azienda farmaceutica israeliana, ma poi ha scoperto che i dipendenti degli stabilimenti italiani stavano affrontando una crisi a causa del calo degli ordini. La richiesta di boicottaggio si è scontrata con le difficoltà locali, rendendo evidente il problema economico che coinvolge i lavoratori italiani. La situazione ha portato a una riflessione sulla coerenza delle azioni sindacali rispetto alle condizioni sul territorio.

Cognome e nome: Landini Maurizio.Segretario generale della Cgil dal 2019, ancor prima della Fiom, il sindacato dei metalmeccanici. La-la-Land(ini): Oscar come migliore attore mai protagonista, se non per i giornali e i talk show «amici». Maurizio «Lundini»: una personalità celebrata e amata dai media mainstream, ma decisamente «di nicchia», come il comico Valerio Lundini. Vince comunque, anche se li perde (senza imparare, perché non è Nelson Mandela). Come? Speculando sui 15 milioni andati alle urne per abolire il Jobs Act - ma solo 13 milioni a favore del Sì - nel giugno 2025. Dalle sue parti ci si intestò il risultato perché superiore a quello dei quattro partiti di centrodestra alle politiche 2022 (raccolsero un po’ più di 12 milioni di voti). 🔗 Leggi su Laverita.info

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