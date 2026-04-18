A Roma, le tensioni tra allenatori e dirigenza sono esplose in modo evidente. Un grido forte, proveniente dai tifosi e dai protagonisti della scena calcistica locale, ha attraversato lo stadio e le aree vicine, lasciando trasparire un clima di scontento. Mentre le parole di alcuni tecnici sono state pronunciate pubblicamente, il silenzio dei vertici societari ha attirato l’attenzione dei media. La situazione si presenta tesa e senza risposte ufficiali.

L’urlo di Tafazzi squarcia il cielo sopra l’ Olimpico e si irradia da Trigoria a tutta la Capitale: “Facciamoci del male”. È l’amara sentenza dell’editoriale de Il Messaggero, che fotografa una Roma specializzata nell’autolesionismo proprio a un passo dal traguardo. Il conflitto fratricida tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non è solo un duello tra due professionisti, ma una faglia che spacca in due il cuore dei tifosi: da una parte l’uomo del popolo, “uno di noi”; dall’altra il tecnico dei miracoli, che ha ragione da vendere sui ritardi del mercato e sulla gestione degli infortuni, ma che si ritrova isolato in una trincea di sospetti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’urlo di Tafazzi: Gasperini contro Ranieri e il silenzio dei Friedkin

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