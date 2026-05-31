Il Senegal si allena negli Stati Uniti per i Mondiali e resta sorpreso | la palla rimbalza in modo strano

Il team nazionale del Senegal si sta allenando negli Stati Uniti in vista dei Mondiali. Durante una sessione di allenamento, la palla ha rimbalzato in modo insolito, sorprendendo i giocatori. La squadra ha verificato le condizioni del campo di allenamento, che si trovano negli Stati Uniti, senza ulteriori dettagli sulla natura del rimbalzo o sulle cause. La squadra prosegue gli allenamenti in preparazione alla competizione.

Il Senegal ha testato le condizioni di uno dei terreni di gioco d'allenamento negli Stati Uniti in vista dei Mondiali. La palla rimbalza in modo irregolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Follia in finale: il Senegal lascia il campo per protesta! Succede di tutto! Marocco-Senegal

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